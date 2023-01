„Drakonische Strafe“ für Juve I Alves im Knast

Juve am Boden

Wegen Bilanzfälschung werden Juventus Turin 15 Punkte in der Serie A Tabelle abgezogen. Dies beschloss das Berufungsgericht des italienischen Fußballverbands FIGC. Auf dem Titelblatt der italienischen Zeitungen ‚Gazzetta dello Sport‘ und ‚Corriere dello Sport‘ wurde am heutigen Samstag eine große „-15“ abgedruckt. Beide Blätter sprechen von einer „drakonischen Strafe“. Mit dem Punktabzug stürzen die Turiner von Tabellenplatz drei auf elf ab. Der Verein hat sofort Berufung eingelegt und zieht vor das italienische olympische Komitee.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alves-Haft schockt Spanien

Gegen Dani Alves wurde in Spanien Untersuchungshaft angeordnet. Dem Ex-Spieler des FC Barcelona werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. „Im Gefängnis“, so die großen Schlagzeilen der spanischen Zeitungen ‚Sport‘ und ‚as‘, jeweils mit einem schockiert dreinschauenden Alves auf der Titelseite. Der 39-Jährige weist den Vorwurf zurück, trotzdem hat sein Verein UNAM Pumas die Zusammenarbeit sofort beendet. Eine Kautionszahlung wurde von der Richterin ausgeschlossen.

Lese-Tipp

Schock-Urteil: 15 Punkte Abzug für Juventus

Artetas „Schnellfeuerwaffen“

Der FC Arsenal ist aktuell auf dem besten Weg, die englische Meisterschaft einzufahren. Die Gunners führen die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger vor Manchester City an. Die englischen Zeitungen feiern das Team von Trainer Mikel Arteta, das mit mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Manchester United am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) die 50-Punkte-Marke erreichen kann – so schnell wie noch keine andere Premier League-Mannschaft zuvor. „Schnellfeuerwaffen“ wählt der ‚Express‘ als treffende Schlagzeile.