Neuer Klub für Ex-Bayer Booth

Taylor Booth naar FC Twente

Taylor Booth maakt per direct de overstap naar FC Twente. De 23-jarige Amerikaanse aanvaller komt over van FC Utrecht en tekende in De Grolsch Veste een contract tot medio 2028. “Toen ik van de interesse van FC Twente hoorde wist ik direct dat dit de club was voor mij waar ik door hard te werken mezelf kan laten zien”, vertelt Taylor Booth. “FC Twente is natuurlijk een grote club en dan is de beslissing niet moeilijk. Met FC Twente wil ik dit seizoen een Europese plek afdwingen en daar zal de komende