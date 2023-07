156 Millionen für PSG-Star | Transfer-Fight zwischen Klopp & Leipzig?

Fabel-Vertrag für Verratti

Für unseren Freund Kylian Mbappé (24) kommt ein Ausflug in die Wüste von Saudi-Arabien allem Anschein nach nicht in Frage. Dafür scheinen die Saudis bei einem anderen Spieler von Paris St. Germain erfolgreich zu sein: Marco Verratti (30) kann dem Ruf des großen Geldes nicht widerstehen und ist auf dem Sprung zu Transfermarkt-Dauerbrenner Al Hilal.

In puncto Ablöse soll der italienische Sechser für den Wüsten-Klub schon fast ein Schnäppchen sein – 30 Millionen Euro schüttelt das saudische Regime locker aus dem Ärmel. Während PSG gefühlt mit Peanuts abgespeist wird, kassiert Verratti richtig ab: Dreimal 52 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt ergeben nach Rechnung der ‚Gazzetta dello Sport‘ „156 Millionen Gründe“ für den Wechsel in den Nahen Osten. Signore Verratti sollte so gerade über die Runden kommen.

Lukeba zu Klopp?

Während Saudi-Arabien scheinbar gar nicht weiß, wohin mit seinen Öl-Moneten, feilschen RB Leipzig und Olympique Lyon im Ablöse-Poker um Innenverteidiger Castello Lukeba verbissen um jede Million. Das erste Angebot der Sachsen betrug nach FT-Informationen 27 Millionen Euro. Unter 30 Millionen Euro wird OL den deutschen Pokalsieger aber wohl nicht davonkommen lassen.

Sollte jetzt auch noch der FC Liverpool einsteigen, könnte Lukebas Ablöse noch einmal einen deutlichen Satz nach oben machen. Auch die Reds befinden sich auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und könnten, so geht aus einem Bericht des ‚Daily Express‘ hervor, auf den 20-jährigen Franzosen umschwenken. Damit würden Jürgen Klopp und Co. ihre „Freunde bei RB Leipzig verärgern“. Die Boulevardzeitung zielt auf die vielen Transferdeals, die in den vergangenen Jahren zwischen beiden Vereinen gelaufen sind.