Aufstiegstrainer Polzin verlängert beim HSV

Der Hamburger SV erhofft sich nach dem Bundesliga-Aufstieg endlich Kontinuität auf der Trainerposition. Wie der frischgebackene Bundesligist mitteilt, werden Merlin Polzin und das gesamte Trainerteam mit neuen Verträgen an den Verein gebunden. Über die Laufzeit macht der HSV keine Angaben.

„Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung: Und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar, wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben“, so Sportvorstand Stefan Kuntz.

„Die vergangenen Monate haben sich nicht zuletzt wegen des Aufstiegs in die Bundesliga dabei besonders intensiv angefühlt. Ich spreche dabei für das gesamte Trainerteam. Denn wir wissen aus erster Hand, was den Menschen dieser Verein bedeutet, und sind daher sehr glücklich, in dieser Konstellation von Seiten der Verantwortlichen und Gremien nochmals gestärkt worden zu sein“, sagt Polzin zur Verlängerung.

Der 34-Jährige hatte das Traineramt offiziell im Dezember des vergangenen Jahres nach der Entlassung von Steffen Baumgart übernommen und den HSV nach sieben Jahren Zweitklassigkeit zurück ins Oberhaus geführt.