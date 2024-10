VfB plant die nächste wichtige Verlängerung

In den vergangenen Monaten gelang es dem VfB Stuttgart immer wieder, Verträge wichtiger Spieler wie Kapitän Atakan Karazor, Offensivkünstler Enzo Millot oder der DFB-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Waldemar Anton (mittlerweile Borussia Dortmund) zu verlängern. Zudem konnten die Leihspieler Alexander Nübel und Deniz Undav gebunden werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Strategie will man am Wasen natürlich weiter verfolgen. Nächster Kandidat für einen neuen Kontrakt ist Joshua Vagnoman. Der 23-jährige Rechtsverteidiger ist aktuell noch bis 2026 gebunden. Der ‚kicker‘ thematisiert in seiner Montagsausgabe eine Verlängerung.

Lese-Tipp

Hoeneß-Absage an Topklub

Hintergrund: Beim VfB will man auch aus marktwerttechnischen Gründen natürlich nicht mit einem auslaufenden Kontrakt in die kommende Saison gehen. Das Paket Vagnoman ist spannend auch für andere Klubs: Jung, Rechtsverteidiger, extrem schnell und athletisch (Topspeed 35,87 km/h) und nach einem Einsatz im März 2023 unter Hansi Flick sogar schon deutscher Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Problem Verletzungsanfälligkeit

Vagnomans großes Manko ist jedoch die Verletzungsanfälligkeit. So verpasst der U21-Europameister von 2021 bisher in jeder seiner bislang sechs Profisaison immer mindestens zehn Ligaspiele. Aktuell hat sich Vagnoman aber nach einer Mittelfußverletzung erneut zurückgekämpft und dürfte beim VfB nach der Länderspielpause hinten rechts erstmal gesetzt sein. Seine Leistungen entscheiden dann gewissermaßen auch über das Volumen seines möglichen neuen Vertrags.