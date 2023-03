DFB-Team: Bella-Kotchap verletzt – Flick nominiert Thiaw nach

Malick Thiaw könnte doch zeitnah sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben. Wie der DFB verkündet, wurde der 21-jährige Innenverteidiger für die Länderspiele gegen Peru und Belgien nachnominiert. Thiaw sollte eigentlich in der U21-Nationalmannschaft zum Einsatz kommen.

In Flicks Mannschaft wird der ehemalige Schalker den Kaderplatz von Armel Bella-Kotchap einnehmen. Der 21-Jährige verletzte sich am gestrigen Samstag im Einsatz für den FC Southampton beim 3:3 gegen Tottenham Hotspur.

Thiaw war im Sommer von Schalke 04 zum AC Mailand gewechselt. Dort hatte er in den vergangenen Wochen einen Platz in der Innenverteidigung sicher und überzeugte auch in der Champions League mit guten Leistungen.