Roma scheitert mit 20-Millionen-Angebot

Die AS Rom will Neil El Aynaoui vom RC Lens verpflichten. ‚Relevo‘ zufolge haben die Giallorossi ein Angebot von 20 Millionen Euro für den 24-Jährigen abgegeben, der Ligue 1-Vertreter besteht jedoch auf einer höheren Ablösesumme. El Aynaouis Vertrag in Frankreich läuft noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige marokkanische U23-Nationalspieler ist im zentralen Mittelfeld zuhause und besticht vor allem durch seine Torgefahr. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm in 24 Spielen acht Treffer sowie eine Vorlage.