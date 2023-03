SSC Neapel - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Ohne Toptorjäger Randal Kolo Muani muss Eintracht Frankfurt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die SSC Neapel bestreiten. Der 24-jährige Franzose ist nach seiner Roten Karte im Hinspiel gesperrt. Für ihn läuft Rafael Borré im Sturmzentrum auf.

Hinter dem Kolumbianer sollen Mario Götze und Daichi Kamada für Zuspiele sorgen, Jesper Lindström fehlt weiterhin verletzt. In der Dreierkette stehen Evan N’Dicka, Tuta und laut offiziellen Angaben der UEFA auch Aurélio Buta. Ebenfalls möglich ist, dass Glasner in die Trickkiste greift und mit einer Viererkette spielen lässt. In dem Fall würde Buta hinten rechts spielen und Ansgar Knauff eine Position nach vorne rücken.

Auf Seiten von Napoli vertraut Luciano Spalletti seinen etablierten Kräften. Das gefürchtete Offensiv-Duo Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia beginnt, auf rechts spielt wie auch schon am Wochenende Matteo Politano. Hirving Lozano kehrt nach überstandener Blessur zumindest auf die Bank zurück.

