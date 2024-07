Gladbach bindet Sturmjuwel Boteli langfristig

Winsley Boteli bleibt Borussia Mönchengladbach trotz prominenter Konkurrenz erhalten. Dem Vernehmen nach verlängert der 18-Jährige seinen ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag bis 2028. „Winsley hat auf sich aufmerksam gemacht und hatte von mehreren internationalen Topvereinen Angebote vorliegen. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den gemeinsamen Weg bei Borussia entschieden hat“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller, „er ist ein Stürmer mit einem herausragenden Torinstinkt und einem starken Abschluss, den wir jetzt im Seniorenbereich gezielt weiterentwickeln wollen.“

Boteli war 2022 aus der Jugend von Servette Gelf zu den Fohlen gekommen und durchlief seither die Jugendteams des Bundesligaklubs. In der vergangenen Saison lief der Mittelstürmer in der U19-Bundesliga auf. Dort sammelte er 25 Scorerpunkte in 21 Partien. Zuletzt hatte dem Vernehmen nach der englische Traditionsklub Manchester United die Fühler nach Boteli ausgestreckt.