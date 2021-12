Winterwechsel? Drei Klubs prüfen Wolf-Transfer

Nur ein halbes Jahr nach seiner Festverpflichtung könnte sich Hannes Wolf bereits wieder von Borussia Mönchengladbach verabschieden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, denken Rapid Wien und Celtic Glasgow über die Verpflichtung des in Ungnade gefallenen Mittelfeldspielers nach. Dazu zählt der 22-Jährige einem Bericht des türkischen Portals ‚Futbol Plus‘ bei Trabzonspor zu den Transferkandidaten.

Während Wolf in der vergangenen Saison unter Förderer und Ex-Trainer Marco Rose noch wettbewerbsübergreifend zu 43 Einsätzen kam, setzt Trainer Adi Hütter kaum auf den Österreicher. Seit Ende September stehen mickrige acht Spielminuten zu Buche, seine 303 Einsatzminuten in der Bundesliga verteilen sich auf sieben Einsätze (nur zwei von Beginn an).

Zudem enttäuschte der Linksfuß als Joker und konnte wenig bis gar keine Impulse setzen. „Fußball ist eben nicht immer schön, er kann auch grausam sein. Wenn du keine Form hast und dir nichts gelingt, du aber eigentlich alles dafür tust. Ich kenne das, deswegen kann ich mich in die Spieler hineinversetzen. Hannes Wolf tut alles dafür“, resümierte Hütter vor wenigen Wochen.

Die im Sommer getätigte Festverpflichtung über 9,5 Millionen Euro hat sich für die Borussia bislang nicht ausgezahlt. Im 3-4-2-1-System findet sich auf absehbare Zeit keine Verwendung für Wolf. Gut möglich, dass der teuerste Neuzugang des Sommers andernorts seiner Karriere neuen Schwung verleihen wird.