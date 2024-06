Blatt wendet sich: Der Stand im Gosens-Poker

Der FC Bologna scheint im Poker um die Dienste von Robin Gosens Boden gutzumachen. ‚Sky‘ zufolge laufen gute Gespräche mit dem linken Schienenspieler, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die anstehenden Heim-EM berücksichtigt wurde. Die Spur nach Bologna, so berichtet der Bezahlsender, ist heiß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei deutete sich in den vergangenen Tagen bereits deutlich ein Wechsel in die Ewige Stadt an: Lazio Rom soll eine Einigung mit dem Gosens-Lager erzielt haben, doch auch dieser Deal ist noch nicht fix. Ob Bologna oder Lazio – ein Verbleib bei Union Berlin ist nach den aktuellen Eindrücken unwahrscheinlich.