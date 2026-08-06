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Torres vor Blitz-Transfer?

Ferran Torres hat sich für einen Wechsel zu Paris St. Germain entschieden. Geht jetzt alles ganz schnell?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
1 min.
Ferran Torres schaut nach links @Maxppp

Ferran Torres geht bald womöglich für Paris St. Germain auf Torejagd. Der 26-jährige Stürmer hat sich dazu entschieden, den FC Barcelona zu verlassen und sich Paris St. Germain anzuschließen (FT berichtete).

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Barça möchte Torres eigentlich nicht abgeben, würde sich dem Wunsch des Spielers bei einem passenden Angebot um die 50 Millionen Euro aber nicht widersetzen. Jetzt liegt es an PSG, die nächsten Schritte für einen Transfer in die Wege zu leiten. Laut der ‚Sport‘ wird zeitnah mit einem offiziellen Angebot der Pariser gerechnet.

Torres kehrt in der kommenden Woche aus seinem verlängerten Urlaub nach der WM zurück. Der Plan aller Beteiligten sei es, „den Wechsel noch vor der Rückkehr des spanischen Nationalspielers nächste Woche unter Dach und Fach zu bringen. Auch wenn dies eine Blitzverhandlung und -einigung erfordern würde“, so die ‚Sport‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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