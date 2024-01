Trotz Dementi: Gespräche über Benzema-Transfer laufen

Die Worte von Karim Benzema (36) waren eindeutig: „Das ist komplett falsch“, kommentierte der Stürmerstar Berichte über einen bevorstehenden Abschied von Al Ittihad. Ganz so aus der Luft gegriffen ist die Sache aber offenbar nicht, denn die gut informierte ‚L’Équipe‘ legt am heutigen Montag eine neue Spur, die zu einem anderen Klub aus der Saudi Pro League führt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Klubnamen nennt die Sportzeitung in diesem Zusammenhang nicht. Nur so viel: Der buhlende Verein habe bereits Gespräche über einen Benzema-Transfer aufgenommen und stamme aus Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Diese Info wiederum grenzt den Kreis der möglichen Abnehmer deutlich ein. In Frage kommen die Erstligisten Al Riyad, Al Shabab, Al Nassr und Al Hilal.

Lese-Tipp

Gespräche laufen: Neuer Klub für de Gea?

Bislang sind vornehmlich die beiden letztgenannten Vereine als Anlaufstelle internationaler Topstars in Erscheinung getreten und kommen deshalb – auch mit Blick auf Benzemas sportliche Ambitionen – als realistischere Ziele daher. Doch dies verbleibt vorerst im Bereich der Spekulation. Es bleibt abzuwarten, wie es mit dem Weltfußballer von 2022 weitergeht.