Noch ein Berliner für 1860?

Der TSV 1860 München könnte nach der Verpflichtung von Stürmer Kevin Volland (32) auch bei Union Berlins Stadtrivale Hertha BSC einen seiner Ex-Spieler loseisen. Laut ‚Sky‘ zeigt der Drittligist konkretes Interesse an Florian Niederlechner (34) und hat erste Informationen eingeholt. Problematisch sei für die Löwen das hohe Gehalt des Angreifers.

Niederlechners Vertrag in Berlin läuft aus, eine Verlängerung wird es wohl nicht geben. „Es werden wahrscheinlich meine letzten Spiele für die Hertha sein, aber trotzdem identifiziere ich mich mit dem Verein“, sagte Niederlechner kürzlich. Für 1860 war der Rechtsfuß von 2002 bis 2006 in der Jugend am Ball.