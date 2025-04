Kevin Vollands Zeit bei Union Berlin endet nach der laufenden Saison – ein neuer Verein steht auch schon fest. Der 32-jährige Stürmer wird sich seinem Ex-Verein 1860 München anschließen. Das teilt der Drittligist offiziell mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Löwen war Volland bereits von 2007 bis 2012 aufgelaufen, ehe es über die TSG Hoffenheim weiter nach Leverkusen, Monaco und im Sommer 2023 eben nach Berlin ging. Bei Union spielte der ehemalige Nationalspieler zuletzt keine Rolle mehr, stand letztmals Anfang März im Kader.

Insgesamt stehen 36 Spiele und vier Tore im Trikot der Köpenicker zu Buche. Union-Manager Horst Heldt betont: „Kevin hat in seiner Zeit bei Union wichtige Impulse gesetzt – gerade in einer sportlich herausfordernden Phase war seine Erfahrung sehr wertvoll.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Über seine Rückkehr nach München sagt Volland: „Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis. Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifußball einzusteigen. Ich freue mich, dieses Vertrauen in mich nun zurückzahlen zu können und voller Freude bei meinem Herzensverein noch einmal alles zu geben.“