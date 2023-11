Mbappé & Real: Überraschende Meldung aus Spanien

Der Vertrag von Kylian Mbappé (24) bei Paris St. Germain läuft im Sommer aus. Da der Superstar eine Verlängerung ablehnt, schien ein Wechsel zu seinem Traumklub Real Madrid bislang vorgezeichnet.

Am Wochenende dementierten die Königlichen aber bereits per offizieller Mitteilung, dass man mit Mbappé Verhandlungen führe. Und nun der nächste Knaller: Laut dem Radiosender ‚Cadena SER‘ ist Real von einer Verpflichtung abgerückt.

Demnach schließt der spanische Rekordmeister einen Mbappé-Deal sogar aus. Die Gründe: Der Stürmer sei zu teuer im Unterhalt und Real fürchte negative Reaktionen der Fans, nachdem eine Verpflichtung in den vergangenen Jahren schon zweimal knapp gescheitert war.

Mbappé zu alt?

Zudem führt Autor Jesus Gallego noch einen weiteren, überraschenden Grund an: Mit zum Transferzeitpunkt dann 25 Jahren sei Mbappé zu alt, er passe nicht mehr in Reals Transferstrategie. Es sei einmal dahingestellt, ob es wirklich dabei bleibt. Das letzte Wort in der Mbappé-Sage schien schließlich schon oft gesprochen zu sein.