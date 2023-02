Pavard & Barça: Es wird ernst

Pini Zahavi hat gute Gründe, sich mit den Bossen des FC Barcelona zu treffen. Der Spielervermittler kümmert sich zum einen um Yannick Carrasco von Atlético Madrid. Und der Belgier könnte im nächsten Sommer für 20 Millionen Euro zu den Blaugrana wechseln. Eine entsprechende Kaufoption wurde im Januar vereinbart.

Zahavi ist aber auch für Benjamin Pavards Zukunft zuständig. Um beide Personalien zu besprechen, traf sich Zahavi nun mit der Barça-Chefetage. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ titelt: ‚Gipfel wegen Carrasco und Pavard‘. Beide Spieler seien demnach „Prioritäten für die nächste Saison“.

Verlängerung doch möglich?

Der französische Abwehrspieler ist noch bis 2024 an die Bayern gebunden. Eine Verlängerung an der Säbener Straße lehnt Pavard bislang ab. Der 26-Jährige würde gerne wechseln – auch, um künftig häufiger in der Innenverteidigung oder in der Dreierkette rechts auflaufen zu können. Bei den Bayern darf er das seit kurzem aber auch wieder. Kommt es also noch einmal zu einem Umdenken bei Pavard?

Die Bayern würde dies zumindest freuen. Der Rekordmeister hätte den Weltmeister von 2018 bereits im Januar an Inter Mailand verkaufen können. Das entsprechende Angebot aus Italien wurde aber abgelehnt.