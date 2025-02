Vater bestätigt: Überraschung um Neymar-Zukunft?

Die Rückkehr von Neymar zu seinem Jugendklub FC Santos wurde in der brasilianischen Hafenstadt frenetisch gefeiert. Doch schon im Zuge der Verkündung des Deals kam die Frage auf, wie lange der brasilianische Superstar tatsächlich in seiner Heimat bleiben würde.

Angesichts eines nur bis zum Sommer gültigen Vertrags wurden schnell Gerüchte laut, Neymar plane eine baldige Rückkehr nach Europa und betrachte Santos nur als Übergangslösung. Neymar da Silva Santos, Vater und Berater des 33-Jährigen, schildert die Sachlage im Gespräch mit dem brasilianischen ‚TNT Sports‘ aber anders.

„Unser Projekt hier ist nicht nur auf fünf Monate auslegt, auch wenn der Vertrag nur so lange läuft. Wir sind nicht hergekommen, um hier fünf Monate mitzuspielen. Wir sind hierhergekommen, damit sich Santos komplett neu aufstellen und Partner finden kann, die dem Klub zurück auf die Füße helfen“, so Neymar Sr., „und einige Leute haben sich bereits gemeldet.“

Zur Einordnung: Der Traditionsverein Santos steckte in den vergangenen Jahren in einer tiefen Krise, war zwischenzeitlich sogar in die zweite Liga abgestiegen. Die neue Spielzeit markiert die Rückkehr des Vereins ins brasilianische Oberhaus.

Premierentreffer

Sollte es Santos schaffen, sich dort zu etablieren, würde das die Chancen auf einen Verbleib von Neymar Jr. erhöhen, wie dessen Vater offen einräumt: „Es ist eine schwierige Zeit für den Klub. Ich weiß, wie wichtig es war, Neymar hierhin zurückzubringen. Wir müssen jetzt ein passendes Level erreichen, damit er glücklich bleiben kann.“

Apropos glücklich: Einen ersten persönlichen Erfolg konnte Neymar bereits verbuchen. Im Spiel gegen Água Santa-SP (3:1) schoss der Edeltechniker in der Nacht von Sonntag auf Montag sein erstes Tor für Santos seit seiner Rückkehr. Viele weitere sollen folgen.