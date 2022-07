Ajax verpflichtet Conceição

Francisco Conceição wird künftig für Ajax Amsterdam auflaufen. Die Niederländer verkünden die Verpflichtung des 19-jährigen Flügelspielers. Der portugiesische U21-Nationalspieler kommt vom FC Porto und unterschreibt für fünf Jahre.

Conceição stammt aus der Jugend von Porto und gilt in seiner Heimat als großes Talent. In der portugiesischen ersten Liga stand er bereits in 39 Spielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete.