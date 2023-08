Werder-Einigung mit Füllkrug

Der SV Werder Bremen kann im Kampf um eine Zukunft mit Niclas Füllkrug einen Teilerfolg verbuchen. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, sind sich die Grün-Weißen und der Stürmer bezüglich der Inhalte eines neuen Vertrags einig geworden. Unterschreiben werde Füllkrug ein neues Arbeitspapier an der Weser aber erst nach Ablauf der aktuellen Transferperiode.

Grund dafür ist, dass ein Abschied des 30-jährigen Nationalspielers in diesem Sommer weiterhin möglich ist. Sollte ein für alle Seiten passendes Angebot eingehen, könnte Füllkrug seine Zelte in Bremen abbrechen. Interesse am Torjäger soll es vor allem aus dem Ausland geben. Laut der ‚Deichstube‘ war Füllkrug unlängst auch ein Thema bei Borussia Dortmund, diese Spur sei aktuell aber kalt.