Ruhnert-Rückkehr verzögert sich: Schlägt Schalke zu?

Die Zukunft von Oliver Ruhnert bei Union Berlin bleibt auch vier Wochen nach der Bundestagswahl ungewiss. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich ein klärendes Gespräch zwischen dem Chefscout der Eisernen und Union-Präsident Dirk Zingler bereits mehrfach verschoben. Ruhnert hatte seinen Job aufgrund seines Engagements in der Politik für das BSW ruhen lassen. Nachdem er jedoch den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, wollte er wieder in den Fußball und sein altes Arbeitsverhältnis zurückkehren.

Dies ist jedoch noch immer nicht geschehen. Wie die Boulevardzeitung berichtet, könnte es nun ganz anders kommen. Eine Vertragsauflösung zwischen Ruhnert und Berlin wird laut ‚Bild‘ immer wahrscheinlicher. Nutznießer könnte dabei der FC Schalke 04 sein. Die Königsblauen suchen gegenwärtig noch immer nach einem neuen Sportvorstand. Der 53-Jährige hat gute Kontakte nach Gelsenkirchen, hat zwischen 2008 und 2017 bereits für den Klub gearbeitet und ist weiterhin Vereinsmitglied.