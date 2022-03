Petersen-Zukunft: „Vieles spricht für Freiburg“

Noch ist nichts entschieden hinsichtlich der Zukunft von Nils Petersen. Der SC Freiburg als auch der 33-jährige Angreifer wollen sich mit der Verlängerung des auslaufenden Vertrags Zeit lassen. Die Breisgauer müssen sich dennoch keine Sorgen machen. Im Gespräch mit ‚Sport1‘ zeigt sich Petersen zuversichtlich: „Sehr viel spricht für Freiburg. Allein die Vergangenheit, aber auch die Zukunft.“

„Ich habe dem Verein viel zu verdanken und andersherum ist das genauso. Es war immer ein Geben und Nehmen. Es ist hier alles etwas anders als bei anderen Klubs. Es spricht demnach einiges für einen Verbleib, aber ich bin dem Verein auch dankbar, dass er mir die Zeit gibt, das alles abzuwägen und zu schauen, was möglich ist“, so Petersen weiter.

Petersens Spielanteile in der aktuellen Saison sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer geworden. Dennoch steuerte er in 18 Partien vier Treffer und eine Vorlage bei. Allzu lange im Ungewissen lassen will der Rechtsfuß Freiburg allerdings nicht. „Wenn der Verein sagt, dass ich mich entscheiden muss, werde ich mich entscheiden“, versichert er.

Köln-Gerüchte zuletzt abgeschmettert

Abzuwägen gab es dem Vernehmen nach zuletzt einen möglichen Wechsel zum 1. FC Köln. ‚Sky‘ hatte Ende Februar die Domstädter mit dem Routinier in Verbindung gebracht. „Das hat mich geärgert, weil es nicht stimmt“, dementierte Petersen daraufhin umgehend.