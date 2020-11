Schalke dementiert Stamboulis Stadionflucht

Schalke 04 stellt sich vor Benjamin Stambouli (30). In einem offiziellen Statement dementiert der Klub einen Medienbericht, demzufolge der französische Innenverteidiger aus Frust über seine Auswechslung eigenmächtig das Stadion verlassen hatte.

Sportvorstand Jochen Schneider: „Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert – ja. Aber er hat nicht vorzeitig das Stadion verlassen, das ist schlicht eine Falschmeldung.“ Der Verein verweist auf Videomaterial und Zeugenaussagen, denen zufolge sich Stambouli erst weit nach Abpfiff aus dem Stadion entfernte.

Am Dienstag (24.11.) berichtet BILD in einem Online-Artikel, dass Benjamin #Stambouli die VELTINS-Arena bereits in der Halbzeitpause des Spiels gegen Wolfsburg (21.11.) verlassen habe. Diesen Vorwurf weisen der #S04 und der Spieler in aller Deutlichkeit zurück.



