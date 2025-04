Eintracht: Krösche spricht über Wechselgerüchte

Markus Krösche hat Stellung zu seiner Zukunft bei Eintracht Frankfurt bezogen. Angesprochen auf etwaige Wechselgerüchte antwortete der SGE-Manager vor dem heutigen Europa League-Duell gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr) gegenüber ‚RTL/ntv‘: „Es gibt ja immer wieder Gerüchte. Ich habe das ja jetzt auch schon öfter gesagt: Die Faktenlage ist doch klar. Ich habe einen Vertrag bis 2028, und ich habe ihn gerade vor einem Jahr verlängert. Andere Fragen stellen sich doch gar nicht.“ Borussia Dortmund und der FC Bayern sollen sich mit Krösche beschäftigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2021 hat der 44-Jährige das Sagen bei der SGE und entwickelte den Klub in den zurückliegenden Jahren mit einer klugen Transferstrategie kontinuierlich weiter. Fertig ist Krösche mit seinem Werk in Frankfurt längst nicht: „Ich denke, wir haben vieles von dem erreicht, was wir uns vorgenommen haben als Klub. Aber so ein Weg ist auch nie zu Ende. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, es gibt immer neue Themen, die wir angehen müssen, um auch die nächsten Schritte zu machen.“