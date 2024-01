Malatini-Transfer: Fritz legt Zeitrahmen fest

Der designierte Neuzugang Julián Malatini (22) wird wohl noch am heutigen Sonntag beim SV Werder Bremen aufschlagen. „Wir erwarten ihn im Laufe des Wochenendes in Bremen“, erklärt Clemens Fritz auf Nachfrage der ‚DeichStube‘. Weitere Details will der Lizenzbereichsleiter allerdings nicht preisgeben.

Dem Vernehmen nach fließen rund zwei Millionen Euro Ablöse an Malatinis aktuellen Arbeitgeber Defensa y Justicia. An der Weser winkt dem Argentinier ein Vierjahresvertrag. Im Abwehrverbund ist Malatini sowohl zentral als auch auf der rechten Außenbahn einsetzbar und kommt mit der Erfahrung aus 50 Pflichtspielen in der argentinischen Liga nach Deutschland.