Auch TSG war heiß auf Gosens

Neben Union Berlin und dem VfL Wolfsburg zeigte offenbar auch die TSG Hoffenheim Interesse an Robin Gosens. Dem ‚kicker‘ zufolge wollten die Kraichgauer den 29-Jährigen verpflichten, um den Abgang von Leihprofi Angeliño (26/Galatasaray) zu kompensieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Fachmagazin soll Gosens offen für einen Wechsel zu den Sinsheimern gewesen sein. Am Ende erhielten allerdings die Eisernen den Zuschlag, mit denen der linke Schienenspieler in der Champions League vertreten ist. An der Alten Försterei steht Gosens bis 2028 unter Vertrag.