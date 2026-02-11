Tottenham feuert Frank

Große Hoffnungen setzte Tottenham Hotspur in Thomas Frank. Der charismatische Trainer, der im Juni vom FC Brentford kam, sollte die Spurs wieder in die Spitzengruppe führen und zu einem Titelanwärter formen. Nur etwas mehr als ein halbes Jahr später ist das Projekt aber schon gescheitert.

Die Spurs trennen sich mit sofortiger Wirkung von Frank. Aktuell arbeiten die Nordlondoner an einer Nachfolgelösung für den Dänen.

Dem Ex-Brentford-Coach wurden die wiederholt schlechten Auftritte und Ergebnisse seines Teams zum Verhängnis. In der Premier League belegt Tottenham lediglich Rang 14 und steht nur fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Aus den vergangenen 17 Spielen holten die Engländer nur zwei Siege. Nun wurden Konsequenzen gezogen.