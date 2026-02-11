Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Premier League

Tottenham feuert Frank

Unter Thomas Frank sollte bei Tottenham Hotspur alles besser werden. Doch etwas mehr als ein halbes Jahr nach Amtsantritt ist der Däne bereits wieder Geschichte.

von Luca Hansen - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Thomas Frank zieht sich warm an @Maxppp

Große Hoffnungen setzte Tottenham Hotspur in Thomas Frank. Der charismatische Trainer, der im Juni vom FC Brentford kam, sollte die Spurs wieder in die Spitzengruppe führen und zu einem Titelanwärter formen. Nur etwas mehr als ein halbes Jahr später ist das Projekt aber schon gescheitert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Spurs trennen sich mit sofortiger Wirkung von Frank. Aktuell arbeiten die Nordlondoner an einer Nachfolgelösung für den Dänen.

Tottenham Hotspur
The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.

Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.

However, results and performances have led the Board to conclude that a change at this point in the season is necessary.

Throughout his time at the Club, Thomas has conducted himself with unwavering commitment, giving everything in his efforts to move the Club forward. We would like to thank him for his contribution and wish him every success in the future.
Bei X ansehen

Dem Ex-Brentford-Coach wurden die wiederholt schlechten Auftritte und Ergebnisse seines Teams zum Verhängnis. In der Premier League belegt Tottenham lediglich Rang 14 und steht nur fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Aus den vergangenen 17 Spielen holten die Engländer nur zwei Siege. Nun wurden Konsequenzen gezogen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Thomas Frank

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Thomas Frank Thomas Frank
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert