Tottenham feuert Frank
Unter Thomas Frank sollte bei Tottenham Hotspur alles besser werden. Doch etwas mehr als ein halbes Jahr nach Amtsantritt ist der Däne bereits wieder Geschichte.
Große Hoffnungen setzte Tottenham Hotspur in Thomas Frank. Der charismatische Trainer, der im Juni vom FC Brentford kam, sollte die Spurs wieder in die Spitzengruppe führen und zu einem Titelanwärter formen. Nur etwas mehr als ein halbes Jahr später ist das Projekt aber schon gescheitert.
Die Spurs trennen sich mit sofortiger Wirkung von Frank. Aktuell arbeiten die Nordlondoner an einer Nachfolgelösung für den Dänen.
Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.
However, results and performances have led the Board to conclude that a change at this point in the season is necessary.
Throughout his time at the Club, Thomas has conducted himself with unwavering commitment, giving everything in his efforts to move the Club forward. We would like to thank him for his contribution and wish him every success in the future.
Dem Ex-Brentford-Coach wurden die wiederholt schlechten Auftritte und Ergebnisse seines Teams zum Verhängnis. In der Premier League belegt Tottenham lediglich Rang 14 und steht nur fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Aus den vergangenen 17 Spielen holten die Engländer nur zwei Siege. Nun wurden Konsequenzen gezogen.
