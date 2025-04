Schon vor Ort: Brasiliens Plan mit Ancelotti

Schon seit Monaten befindet sich Brasiliens Fußballverband bei Carlo Ancelotti in Lauerstellung. Der CBF möchte den Italiener unbedingt als Nationaltrainer für die Seleção gewinnen. Bislang betonte Ancelotti immer, dass er nicht freiwillig bei Real Madrid die Koffer packt. Sein Aus bei den Königlichen scheint aber nur noch eine Frage der Zeit.

Laut ‚Relevo‘ möchten sich die Madrilenen und Don Carlo am Saisonende noch vor der Klub-WM mit großem Respekt und völliger gegenseitiger Wertschätzung trennen. Zuletzt war bei ‚Sky Sports‘ noch von einer Trennung nach dem Copa del Rey-Finale gegen den FC Barcelona am 26. April die Rede.

Schon vor Ort

So oder so hat Brasilien Lunte gerochen. Aktuell befindet sich dem Portal zufolge eine Delegation in Madrid, um den 65-Jährigen, der die absolute Priorität bei den Verantwortlichen genießt, von einem unmittelbaren Anschlussengagement am Zuckerhut zu überzeugen.

Demnach drängen die Brasilianer auf eine Unterschrift noch vor der Klub-WM, um dem Übungsleiter genug Zeit zu geben, den Rekordweltmeister auf die WM im kommenden Jahr vorzubereiten. In Brasilien sei man zuversichtlich, den Deal bald über die Bühne zu bringen.

Nachfolger von Ancelotti bei Real soll nach wie vor Xabi Alonso werden. Zwar besitzt der Spanier bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2026, darf die Werkself aber wohl für 15 bis 20 Millionen Euro verlassen. Zwischen der Alonso-Seite und den Blancos soll es bereits einen intensiven Austausch gegeben haben.