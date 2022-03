BVB & Knauff: Plan mit Haken

Ende Januar brach Ansgar Knauff seine Zelte bei Borussia Dortmund ab. Bei Eintracht Frankfurt war die Chance auf regelmäßige Einsätze höher und so musste der 20-Jährige nicht lange überlegen. Ein Schritt, der sich jetzt schon ausgezahlt hat.

Bis zum Sommer 2023 läuft das Leihgeschäft. Ein vorzeitiger Abbruch scheint ausgeschlossen, bei der Eintracht ist man sehr zufrieden mit Knauff. Die Chance, den Leihspieler per Kaufoption im Anschluss fest zu binden, besteht aber nicht.

Knauff entscheidet

Der BVB hat bewusst darauf verzichtet. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ soll Knauff „dann zurückkehren“. Der Vertrag des U21-Nationalspielers an der Strobelallee ist allerdings nur noch bis 2024 datiert.

Dortmund müsste Knauff also von einer Verlängerung überzeugen. Lehnt er eine solche ab, wäre der BVB ein Jahr vor dem Vertragsende zum Verkauf gezwungen. Man darf also gespannt sein, wie wohl sich der Offensivspieler in einem Jahr in Frankfurt fühlt.