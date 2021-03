Engländer berichten: Van de Beek in Dortmund angeboten

Rund 40 Millionen Euro war Manchester United im vergangenen September der Transfer von Donny van de Beek wert. Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2025 im Old Trafford. Die Zwischenbilanz: Zwei Startelfeinsätze in der Premier League, von seiner einstigen Torgefahr aus Ajax-Zeiten (175 Spiele, 75 Scorerpunkte) keine Spur.

Nach weniger als einem Jahr kochen die Spekulationen um eine vorzeitige Trennung hoch. In Manchester zieht man einen van de Beek-Verkauf ernsthaft in Erwägung, berichtet ‚90min.com‘. Die Red Devils sollen van de Beek bereits bei einigen Vereinen in Europa angeboten haben – auch mit Borussia Dortmund habe es Gespräche gegeben.

Teil eines Tauschdeals?

Hintergrund: Die einst gezahlten 40 Millionen Euro wird van de Beek vorerst nicht mehr einbringen. Beim BVB allerdings tummeln sich mit Erling Haaland, Jadon Sancho und Manuel Akanji drei Spieler, die sich auf Uniteds Wunschliste befinden. Laut ‚90min.com‘ hoffen die Engländer, van de Beek in einen potenziellen Deal einzubauen und so die Ablöse zu drücken.

Muss nur noch der BVB mitspielen. Der steht dieser Idee angeblich offen gegenüber, ist im zentralen Mittelfeld aktuell aber gut aufgestellt. Bekannt ist allerdings auch: van de Beek weckte schon einmal das Dortmunder Interesse. Vor der Saison 2019/20 führte man Verhandlungen, entschied sich letztlich gegen eine Verpflichtung des Niederländers. Ob die Personalie jetzt wieder heiß wird?