Also doch: Güner einig mit Galatasaray

Can Armando Güner (18) zieht es offenbar doch zu Galatasaray. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich das Offensivjuwel mit dem türkischen Rekordchampion geeinigt. Vollzogen wird der Wechsel aller Voraussicht nach im Sommer, wenn Güners Vertrag bei Borussia Mönchengladbach endet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Güner nach Istanbul gereist, um einen Wechsel zu forcieren. Zunächst konnte aber keine finale Einigung erzielt werden. Gladbach-Sportchef Rouven Schröder stellte klar, dass „bei uns kein einziges Angebot eingegangen ist“.