Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Also doch: Güner einig mit Galatasaray

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Can Armando Güner im Gladbach-Trikot @Maxppp

Can Armando Güner (18) zieht es offenbar doch zu Galatasaray. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich das Offensivjuwel mit dem türkischen Rekordchampion geeinigt. Vollzogen wird der Wechsel aller Voraussicht nach im Sommer, wenn Güners Vertrag bei Borussia Mönchengladbach endet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Güner nach Istanbul gereist, um einen Wechsel zu forcieren. Zunächst konnte aber keine finale Einigung erzielt werden. Gladbach-Sportchef Rouven Schröder stellte klar, dass „bei uns kein einziges Angebot eingegangen ist“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
M'gladbach
Galatasaray
Can Armando Güner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Can Armando Güner Can Armando Güner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert