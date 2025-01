Mingueza: RB bekommt Konkurrenz aus England

Óscar Mingueza wird in diesem Winter gleich von mehreren Klubs umworben, jetzt auch aus der Premier League. Wie ‚Relevo‘ berichtet, hat Aston Villa die Fühler nach dem 25-Jährigen, an dem auch RB Leipzig interessiert ist, ausgestreckt. Der Rechtsverteidiger von Celta Vigo besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro.

Auch der FC Barcelona könnte von einem Verkauf von Mingueza profitieren. Der zweifache spanische Nationalspieler kommt aus der Jugendakademie der Katalanen, Barça würde bei einem Verkauf 50 Prozent der Ablöse kassieren. RB hat neben Mingueza auch Ridle Baku vom VfL Wolfsburg als Ersatz für Benjamin Henrichs, der mit einem Riss der Achillessehne für den Rest der Saison ausfallen wird, ins Visier genommen.