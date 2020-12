AC Milan: Der Stand bei Calhanoglu

Stefano Pioli hat bestätigt, dass der AC Mailand weiterhin an der Verlängerung mit Hakan Calhanoglu arbeitet. „Wir sind in Verhandlungen mit Hakan“, erklärte der Trainer im Rahmen des gestrigen 3:2-Siegs über Lazio Rom bei ‚DAZN‘, „ich bin mir sicher, dass er bleiben will. Die Zeit für Verhandlungen ist gekommen und wir wollen ihn behalten.“

Calhanoglus Vertrag läuft 2021 aus, die Gespräche zwischen Klub und Spielerseite ziehen sich. Nach FT-Informationen forderte der türkische Nationalspieler im Oktober noch ein Nettogehalt von bis zu sieben Millionen Euro – zu viel für Milan. Mittlerweile haben sich die Seiten zwar angenähert, eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht. Mit Manchester United zeigt zudem ein englischer Topklub Interesse.