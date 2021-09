Werder: Schmidt will bleiben

Niklas Schmidt hat sich zu seiner offenen Zukunft bei Werder Bremen geäußert. „Ich würde sehr gerne für einen so großen Verein weiterspielen“, sagt der 23-Jährige im ‚kicker‘. 2022 läuft das Vertragspapier des offensiven Mittelfeldspielers aus. Vor der aktuellen Spielzeit war für den aktuellen Topscorer der Grün-Weißen gar nicht klar, ob die Hanseaten mit ihm in Liga zwei planen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Als es vor der Vorbereitung hieß, dass Werder nicht mit mir plant und ich mir etwas Neues suchen soll, habe ich das so akzeptiert“, erzählt Schmidt, der die Jahre zuvor mehrfach verliehen wurde, „dann kam der Anruf, dass ich doch erst mal mittrainieren kann.“ Zum Glück für Werder: Das Eigengewächs erspielte sich im Training einen Stammplatz in Markus Anfangs Elf und glänzte in bislang sechs Zweitligapartien mit einem Treffer sowie vier Assists.