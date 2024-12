Seit fünf Jahren dran: 35-Millionen-Stürmer für Liverpool?

Arne Slot legte als neuer Chefcoach des FC Liverpool einen Start nach Maß hin: Sowohl in der Liga als auch in der Champions League belegen die Reds unangefochten den ersten Tabellenplatz. Damit der Höhenflug mittelfristig aufrechterhalten werden kann, soll der ohnehin schon stark besetzte Kader im kommenden Sommer punktuell verstärkt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Transferziel wurde von den Verantwortlichen anscheinend bereits ins Auge gefasst. Das brasilianische ‚UOL‘ berichtet vom verbrieften Interesse des Premier League-Riesen an Offensivspieler João Pedro. Demzufolge will Liverpool im Januar konkrete Verhandlungen mit dem brasilianischen Nationalspieler (ein Länderspiel) in Diensten von Ligarivale Brighton & Hove Albion aufnehmen.

Angedacht sei, Pedro im kommenden Sommer an Bord zu holen. Insbesondere Slot soll von dem 1,82-Meter-Rechtsfuß begeistert sein, der vertraglich allerdings noch bis 2028 gebunden ist und 2023 für fast 35 Millionen Euro vom FC Watford zu den Seagulls gewechselt war. Entsprechend üppig dürfte die potenzielle Ablösesumme ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jahrelang beobachtet

Tatsächlich soll der LFC bereits seit fünf Jahren die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt haben. In der vergangenen Spielzeit sorgte Pedro vor allem in der Europa League für Furore (sechs Treffer in sechs Partien). Seine Quote bestätigt er in der laufenden Premier League-Saison: Unterm Strich stehen sieben Scorerpunkte (vier Treffer, drei Vorlagen) nach neun Einsätzen zu Buche.

Das hat unweigerlich nicht nur die Reds auf den Plan gerufen. Laut ‚UOL‘ beschäftigt sich auch Manchester United mit Pedro. Offen bleibt allerdings, ob die Red Devils nach der Trennung von Sportdirektor Dan Ashworth, der als großer Bewunderer des Stürmers gilt, konkrete Schritte für eine Verpflichtung in die Wege leiten oder sich nun aus dem Poker zurückziehen.