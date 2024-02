Hertha-Talent Lum in London heiß begehrt

Mittelfeld-Talent Boris Lum (16) aus der Jugend von Hertha BSC hat größeres Interesse bei Tottenham Hotspur geweckt. Laut der ‚Bild‘ wurde der Herthaner zu einem Besuch des Spiels der Spurs gegen den AFC Bournmouth (3:1) eingeladen, um sich einen ersten Eindruck vom englischen Hauptstadtklub verschaffen zu können. An die Hertha ist Lum noch bis 2026 per Fördervertrag gebunden. Darüber hinaus enthält das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro mit der Option auf einen Profivertrag, der bis 2027 gültig wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Tottenham sind zudem Ajax Amsterdam, der FC Barcelona, RB Salzburg sowie [Bayer Leverkusen und der FC Bayern München (https://www.fussballtransfers.com/a3727783073790068993-sparkurs-extrem-hertha-droht-massive-talente-flucht) am hochtalentierten Sechser interessiert. Der Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft hat eine blühende Zukunft vor sich. So durfte er im Wintertrainingslager der Berliner erstmals Profiluft schnuppern. Zu seinen Leistungen im Trainingslager sagte Hertha-Trainer Pál Dárdai: „So einen zentralen Mittelfeldspieler habe ich schon lange nicht mehr bei Hertha gesehen. Er ist eins der größten Talente der letzten Jahre. Es ist ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Er ist der geborene Fußballer.“