Axel Tape soll Spielpraxis in Spanien sammeln. Bayer Leverkusen verleiht den 19-jährigen Innenverteidiger an La Liga-Klub UD Levante. Tape, vor einem Jahr ablösefrei von Paris St. Germain verpflichtet, steht in Leverkusen bis 2030 unter Vertrag. Für Bayer bestritt Tape acht Spiele.

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Geschäftsführer Sport Simon Rolfes betont: „Wir setzen große Hoffnungen in Axel Tape, der es im ersten Jahr aufgrund von Verletzungen und großer Konkurrenz auf seiner Position nicht ganz leicht hatte. Mit seinem Tempo, seiner Athletik und großen Vielseitigkeit sehen wir in Axel definitiv das Potenzial für mehr.“