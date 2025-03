Wirtz-Rückkehr: Alonso geht ins Risiko

Am Freitagabend (20:30 Uhr) treffen Bayer Leverkusen und der VfL Bochum aufeinander. Während der VfL jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt, wollen die Rheinländer den Abstand zum FC Bayern verringern. Dabei würde Trainer Xabi Alonso nur zu gerne auch auf Florian Wirtz zurückgreifen. Der 21-jährige Nationalspieler steht aber noch nicht zur Verfügung. Das könnte sich schneller als ursprünglich gedacht ändern.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel ließ Alonso verlauten: „Ich habe mit Flo gesprochen. Er fühlt sich besser.“ Weit weg von einem Comeback nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk ist Wirtz seinem Coach zufolge nicht mehr. Im Saisonendspurt will Alonso nach eigener Aussage keine besondere Rücksicht auf Blessuren nehmen und nimmt dabei auch Wirtz in die Pflicht.

Alonso will Risiko nehmen

„Wir wollen nicht konservativ sein mit Flo. Wir wollen Vollgas gehen, ein bisschen Risiko nehmen“, betonte der Spanier. Allzu lang müssen die Fans auf einen Einsatz ihres Ausnahmekönners wohl nicht mehr warten. Alonso kündigte an: „Wenn er ein bisschen früher spielen kann, nehmen wir dieses Risiko. Wir können optimistisch sein, dass er früher als erwartet zurück ist.“

Einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr seines Schützlings gab der 43-Jährige nicht an. Noch trennen Bayer sechs Punkte und ein schlechteres Torverhältnis vom den Bayern. Weil sich das Lazarett in München seit gestern füllt, dürfen die Leverkusener wieder etwas mehr auf Ausrutscher des Rekordmeisters hoffen. Dafür müssen sie selbst allerdings fleißig punkten. Und das fällt bekanntermaßen mit Wirtz in den eigenen Reihen deutlich leichter.