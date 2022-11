Wird Manchester United verkauft?

Manchester United könnte einen neuen Besitzer erhalten. In einer Mitteilung des englischen Rekordmeisters heißt es, dass derzeit verschiedene strategische Alternativen geprüft werden, darunter auch die eines Verkaufs. In englischen Medien wird über einen potenziellen Preis von fünf bis zehn Milliarden Euro spekuliert.

Seit 2015 ist die US-amerikanische Glazer-Familie im Besitz der Red Devils. Avram uns Glazer lassen verlauten: „Um die Erfolgsgeschichte des Vereins fortzusetzen, hat der Vorstand eine gründliche Evaluierung strategischer Alternativen genehmigt. Wir werden alle Optionen prüfen, um sicherzustellen, dass wir unseren Fans am besten dienen und dass Manchester United die bedeutenden Wachstumschancen, die sich dem Verein heute und in Zukunft bieten, maximiert.“

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC