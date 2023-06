Kommt Simons in die Bundesliga?

Für welchen Klub wird Xavi Simons in der nächsten Spielzeit auflaufen? Diese Frage hätte man auch bei der PSV Eindhoven gerne zeitnah geklärt. Denn der 20-Jährige ist einer der wichtigsten Spieler im Kader. Mit 22 Toren und zwölf Assists hat Simons in seinem ersten Jahr in Eindhoven eine Duftmarke gesetzt.

Besonders günstig könnte der feine Techniker zu Paris St. Germain wechseln. Für eine Rückholaktion müsste der französische Meister laut Fabrizio Romano nur sechs Millionen Euro auf den Tisch legen. Lediglich Simons ist aber in der komfortablen Lage, diese Klausel zu aktivieren. Möglich ist das vom 1. bis zum 31. Juli. Versuche der PSV-Bosse, dem Youngster diese Option abzukaufen, waren bislang erfolglos.

Zwei Bundesligisten hoffen

Ein Wechsel zu einem anderen Klub würde dagegen deutlich mehr kosten. Schließlich läuft der Vertrag des niederländischen Nationalspielers noch bis 2027. Viele Interessenten haben die Entwicklung im Blick. Romano zufolge wollen Manchester United, der FC Arsenal, Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur sowie die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig informiert werden, wenn sich neue Entwicklungen abzeichnen.

Simons möchte nun zunächst von den PSG-Bossen wissen, ob sie mit ihm planen. Alle weiteren Schritte hängen offenbar von dieser Frage ab. Sollte eine Rückkehr nach Paris nicht zustande kommen, könnte sich ein Wettbieten um Simons entwickeln. Wenn es nicht zu teuer wird, hinterlässt der Rechtsfuß seine nächste Duftmarke womöglich in der Bundesliga.