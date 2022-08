Ex-Kölner Dennis in die Premier League

Nottingham Forest konkretisiert sein Interesse an Angreifer Emmanuel Dennis. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Premier League-Aufsteiger beim FC Watford ein Angebot von umgerechnet rund 24 Millionen Euro für den 24-Jährigen eingereicht. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato befinden sich die Verhandlungen in fortgeschrittenem Stadium und könnten bis zum Wochenende abgeschlossen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit war Dennis mit zehn Treffern und sechs Assists einer der besten Akteure bei Watford. Sein Vertrag beim Absteiger läuft noch bis 2026. In der laufenden Championship-Saison ist der ehemalige Profi des 1. FC Köln in zwei Partien noch ohne Treffer. Sollte Nottingham die Verpflichtung für den genannten Preis eintüten, würden sich die Transferausgaben der Tricky Trees auf mehr als 120 Millionen Euro belaufen.