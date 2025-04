„Arrivederci! Inter-Party zerstört den Traum“: Die Pressestimmen zum Bayern-Aus

Als Kingsley Coman in der siebten Minute der Nachspielzeit auch den letzten Ball über das Tor setzte und Slavko Vincic daraufhin abpfiff, gingen die Spieler des FC Bayern fassungslos zu Boden. Im San Siro endete nach dem 2:2 im Rückspiel des Viertelfinals gegen Inter Mailand der große Traum, das Finale dahoam von 2012 zu wiederholen und diesmal dann auch zu gewinnen.

„Arrivederci FC Bayern! Traum vom Finale dahoam geplatzt“, titelt die Münchner ‚Abendzeitung‘ heute und schlägt damit inhaltlich in die Kerbe der meisten deutschen Medien.

Müllers Körper „reagiert“

International liegt der Fokus eher auf dem Weiterkommen der Nerazzurri, die durchaus als Underdogs in die Duelle gegangen waren. „Von Wind und Wasser gebeutelt, hat Inter am Ende das Feuer reingebracht“, schreibt der ‚Guardian‘. Die ‚Tuttosport‘ berichtet vom „eisernen Inter“, der ‚Corriere dello Sport‘ von der „Nacht der Träume und der Inter-Party im San Siro“.

Der Triumph der Italiener stellt fast schon in den Schatten, dass Thomas Müller mit Abpfiff sein letztes Champions League-Spiel für den FC Bayern absolviert hatte: „Ich habe heute keine sentimentalen Momente parat. Aber da hat der Körper reagiert, da hatte ich einen leichten Anflug von Gänsehaut“, sagte der 35-Jährige in der Mixed Zone angesprochen auf die Sprechchöre der mitgereisten Bayern-Fans nach der Partie. Sein 163. Einsatz war sein letzter, seine große Karriere wird also nicht mit dem Finale dahoam in der Allianz Arena gekrönt.