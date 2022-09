BVB: Hoffen auf Brandt, Kobel und Özcan

Wenn alles nach Plan läuft, kann Edin Terzic noch in dieser Woche drei Rückkehrer begrüßen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ stehen die Chancen bei Julian Brandt auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining am besten. Der Offensivspieler hat seinen grippalen Infekt überstanden und wenn es keinen Rückschlag gibt, wird der 26-Jährige am Samstag gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) dabei sein.

In der Domstadt mit von der Partie könnten auch Gregor Kobel und Salih Özcan sein. Eine Entscheidung soll im Laufe der Woche fallen. Unklar ist weiter, wie schwer die Muskelverletzung von Raphaël Guerreiro (28) ist und ob der Portugiese weiter ausfällt. Definitiv nicht dabei sind die Langzeit-Verletzten Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Marco Reus, Mateu Morey sowie Sébastien Haller.