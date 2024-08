Toulouse schnappt sich Sidibé

Der FC Toulouse verstärkt die eigenen Reihen mit einem erfahrenen Rechtsverteidiger. Djibril Sidibé erhält beim Ligue 1-Vertreter einen Vertrag. Bis wann dieser Gültigkeit besitzt, wird nicht übermittelt.

Der 32-Jährige war seit Ende Juni vereinslos. Zuvor stand der Weltmeister von 2018 in Griechenland bei AEK Athen in Lohn und Brot. Insgesamt hat Sidibé bereits 225 Spiele in Frankreichs höchster Spielklasse auf dem Buckel. In der kommenden Saison werden aller Voraussicht nach weitere hinzukommen.