Fürth reicht Angebot bei Manzinga ein

Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth ist in Nordirland auf einen potenziellen Sommer-Neuzugang gestoßen. Nach FT-Informationen haben die Kleeblätter ein Angebot bei Torjäger Christy Manzinga vom FC Linfield hinterlegt. Neben Fürth sind aber auch Girondins Bordeaux, der FC Genua und der englische Zweitligist Hull City auf den im Sommer ablösefreien Kongolesen aufmerksam geworden.

Vom sportlich schwachem Niveau der nordirischen Liga lassen sich die Interessenten nicht beirren. In der vergangenen Saison bewies Manzinga seinen ausgeprägten Torriecher mit 17 Toren in 25 Ligapartien. Diese Quote könnte dem 27-Jährigen im Sommer in die zweite deutsche Liga verhelfen.