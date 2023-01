Augsburg verkauft Gruezo

Der FC Augsburg und Carlos Gruezo gehen getrennte Wege. Der 27-jährige Ecuadorianer schließt sich den San José Earthquakes an und unterschreibt bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach zahlt der MLS-Klub drei Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gruezo war 2019 vom FC Dallas nach Augsburg gewechselt. In der aktuellen Saison stand der 47-fache Nationalspieler in 15 Pflichtspielen auf dem Platz. Die Fuggerstädter müssen also eine Stammkraft ersetzen.

Lese-Tipp

Augsburg verleiht Winther