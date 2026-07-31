Offensivtalent Wisdom Mike könnte den FC Bayern in diesem Sommer vorübergehend verlassen. Informationen von ‚Sky‘ zufolge halten sich alle Beteiligten die Option einer Leihe offen, Interessenten dafür gebe es nach wie vor viele im In- und Ausland. Zunächst wolle man die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten.

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Zuletzt war Mike nach viermonatiger Zwangspause wegen einer Hüftmuskel-Verletzung wieder voll ins Training eingestiegen. Die Bayern-Reise nach Asien wird der 17-Jährige laut ‚Sky‘ aber nicht mit antreten, um in München weiter an seiner Fitness zu arbeiten und zeitnah Einsätze in der zweiten Mannschaft unter Trainer Dante zu sammeln.