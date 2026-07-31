Bei Newcastle United kommt es zum Umbruch. Wie die Magpies verkünden, verlässt Eddie Howe den Verein nach über vier Jahren und 231 Pflichtspielen. In den vergangenen Tagen kam es zu intensiven Gesprächen mit der Vereinsführung, woraufhin sich der 48-Jährige dazu entschied, einen anderen Weg einzuschlagen.

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We can announce that Eddie Howe has informed the club of his decision to step down as head coach.



The club has accepted Eddie’s decision and would like to thank him for his extraordinary contribution. 🖤🤍 — Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026

Ohne Trainer wird Newcastle aber wohl nicht lange bleiben. Mit Matthias Jaissle steht bereits ein Nachfolger in den Startlöchern. Der deutsche Trainer soll von Al Ahli kommen. Sowohl der saudische Topklub als auch Newcastle United gehören dem saudischen Staatsfonds, entsprechend sollten Verhandlungen kein Problem darstellen.