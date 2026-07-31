Einigung: Jaissle-Coup wird teuer

Der plötzliche Trainerwechsel kommt Newcastle United teuer zu stehen. Laut Fabrizio Romano zahlt der Premier League-Klub rund elf Millionen Euro Ablöse an Al Ahli, Jaissle unterzeichnet im Gegenzug einen bis 2030 datierten Vertrag.

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Die Einigung mit dem deutschen Übungsleiter steht seit dem späten Donnerstagabend, am morgigen Samstag soll der 38-Jährige das Arbeitspapier unterzeichnen. Bei den Magpies tritt Jaissle die Nachfolge von Eddie Howe an, der sein Amt gestern überraschend niedergelegt hatte.