Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Einigung: Jaissle-Coup wird teuer

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Matthias Jaissle ist seit Sommer 2021 Coach in Salzburg @Maxppp

Der plötzliche Trainerwechsel kommt Newcastle United teuer zu stehen. Laut Fabrizio Romano zahlt der Premier League-Klub rund elf Millionen Euro Ablöse an Al Ahli, Jaissle unterzeichnet im Gegenzug einen bis 2030 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Einigung mit dem deutschen Übungsleiter steht seit dem späten Donnerstagabend, am morgigen Samstag soll der 38-Jährige das Arbeitspapier unterzeichnen. Bei den Magpies tritt Jaissle die Nachfolge von Eddie Howe an, der sein Amt gestern überraschend niedergelegt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Matthias Jaissle

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Matthias Jaissle Matthias Jaissle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert