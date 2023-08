Frankfurt: Onguéné vor erneuter Leihe

Jérôme Onguéné wird Eintracht Frankfurt diesen Sommer wieder auf Leihbasis verlassen. Nach FT-Informationen steht der 25-jährige Innenverteidiger vor dem Wechsel in die Schweiz zu Servette Genf. Am kommenden Donnerstag wird Onguéné zum Medizincheck erwartet. Bereits in der abgelaufenen Rückrunde war der Kameruner aufgrund der fehlenden Perspektive verliehen worden.

Bei seinem Ex-Klub RB Salzburg wollte Onguéné zu alter Stärke finden. Doch auch bei den Österreichern plagte sich der Rechtsfuß mit Verletzungen rum und absolvierte letztlich kein einziges Pflichtspiel in der gesamten Saison 2022/23. Bei der Eintracht läuft Onguénés Vertrag noch bis 2027. In der Mainmetropole hofft man, dass der Abwehrprofi in Genf wieder in die Spur finden kann.

